Hezbollah lancia attacchi a Tel Aviv; Israele esegue raid in Libano

Hezbollah ha rivendicato l'esecuzione di una "operazione complessa" che ha coinvolto il lancio di missili e droni esplosivi verso obiettivi militari a Tel Aviv e nel sud di Israele. Il movimento sciita filo-iraniano ha dichiarato di aver colpito un obiettivo a Tel Aviv e una base navale vicino ad Ashdod.

In risposta, le forze israeliane hanno condotto un raid nel sud del Libano, colpendo un centro dell'esercito libanese ad Amriyeh. L'attacco ha provocato la morte di un soldato libanese e il ferimento di altri 18, alcuni in modo grave. L'esercito libanese ha confermato l'incidente, sottolineando la gravità della situazione.

Questi sviluppi segnano un ulteriore inasprimento delle tensioni tra Hezbollah e Israele, con operazioni militari che si estendono oltre i confini israeliani. Le autorità israeliane non hanno rilasciato commenti ufficiali immediati riguardo agli attacchi rivendicati da Hezbollah.

La comunità internazionale esprime preoccupazione per l'escalation delle ostilità e per le possibili ripercussioni sulla stabilità regionale. Organizzazioni umanitarie monitorano attentamente la situazione, temendo un aumento delle vittime civili e delle sfollate.

Le forze di sicurezza israeliane hanno intensificato le misure di sicurezza nelle aree vulnerabili, inclusa Tel Aviv, in previsione di ulteriori attacchi. Le autorità libanesi hanno chiesto la cessazione immediata delle ostilità e il rispetto della sovranità nazionale.

La comunità internazionale sollecita entrambe le parti a esercitare moderazione e a impegnarsi in negoziati per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l'escalation e hanno esortato al dialogo per evitare una guerra su larga scala.

In questo contesto di crescente tensione, le popolazioni civili di entrambe le nazioni affrontano una situazione precaria, con rischi significativi per la loro sicurezza e benessere. Le organizzazioni umanitarie stanno preparando piani di emergenza per assistere le persone colpite dal conflitto.

Le prossime ore saranno cruciali per determinare l'evoluzione del conflitto e le possibili vie di de-escalation. La comunità internazionale rimane vigile, monitorando gli sviluppi e preparando risposte diplomatiche appropriate.

