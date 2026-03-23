Spezia esonera Donadoni e richiama D'Angelo per la corsa salvezza

Roberto Donadoni è stato sollevato dall’incarico allo Spezia dopo la sconfitta con la Juve Stabia e una serie negativa di risultati. La società ha scelto di cambiare guida tecnica a sei giornate dalla fine.

Roberto Donadoni non è più l’allenatore dello Spezia. Il club ha comunicato la decisione nel pomeriggio, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, che ha aggravato una situazione già complicata in classifica.

Il bilancio del tecnico bergamasco si chiude con dieci sconfitte, un rendimento che ha spinto la società a intervenire. La scelta, spiegano dal club, è stata condivisa e dettata dalla necessità di dare una scossa immediata alla squadra.

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Il presidente Charlie Stillitano ha riconosciuto che le responsabilità non ricadono su una sola figura, ma nel calcio è spesso l’allenatore a pagare per primo. Da qui la decisione di cambiare rotta nel momento più delicato della stagione.

La panchina torna così a Luca D’Angelo, già esonerato nei mesi scorsi ma ancora legato contrattualmente allo Spezia. Una scelta che punta sulla continuità con un tecnico che conosce ambiente e gruppo.

All’orizzonte ci sono sei partite decisive. Il club crede ancora nella salvezza e chiede alla squadra uno sforzo massimo, tra determinazione e senso di appartenenza, per provare a risalire una classifica che resta critica.