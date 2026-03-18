Cremonese esonera Nicola Giampaolo favorito per la panchina

Davide Nicola è stato esonerato dalla Cremonese dopo una serie di risultati deludenti che hanno lasciato la squadra vicina alla zona retrocessione. Il club valuta ora Marco Giampaolo come possibile sostituto in panchina.

La Cremonese ha deciso di interrompere il rapporto con Davide Nicola. La scelta arriva a nove giornate dalla fine del campionato, con la squadra ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Il club ha ufficializzato l’esonero con una breve comunicazione, ringraziando l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato dal loro arrivo a Cremona. La decisione segna un cambio di rotta nel momento più delicato della stagione.

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In classifica i grigiorossi occupano il quartultimo posto, con un margine ridotto sulla zona retrocessione. Una posizione che ha spinto la società a intervenire per cercare una svolta immediata.

Per la panchina il nome più caldo è quello di Marco Giampaolo, considerato il principale candidato per guidare la squadra nel finale di stagione. La dirigenza è al lavoro per definire la scelta nel più breve tempo possibile.