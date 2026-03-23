Bill Cosby condannato a risarcire per abusi del 1972

Bill Cosby è stato condannato a pagare 19 milioni di dollari per una violenza del 1972, resa possibile da una legge californiana che consente cause civili senza limiti di tempo. La vittima ha ottenuto il verdetto dopo oltre mezzo secolo.

Un tribunale civile di Los Angeles ha stabilito che Bill Cosby dovrà versare 19,25 milioni di dollari a una donna che lo accusa di averla drogata e violentata nel 1972. La decisione è arrivata dopo un processo celebrato a Santa Monica, oltre cinquant’anni dopo i fatti.

La vittima, Donna Motsinger, all’epoca lavorava come cameriera in un ristorante di Sausalito, nella baia di San Francisco. Dopo aver accettato l’invito a uno spettacolo del comico, ha raccontato di essere stata stordita e aggredita al termine della serata.

Leggi anche: Bill Cosby è stato condannato : molestò una 16enne alla Playboy Mansion

All’uscita dall’aula, la donna ha parlato di un percorso lungo e faticoso. Ha spiegato che la sentenza non cancella quanto accaduto, ma rappresenta comunque un passo avanti, anche per altre persone che hanno vissuto situazioni simili.

Oggi 88enne, Cosby è stato per anni uno dei volti più noti della televisione americana, soprattutto grazie alla sitcom “I Robinson”. La sua immagine pubblica è poi crollata con le accuse di molestie e violenze avanzate da decine di donne, esplose durante il movimento #MeToo.

L’unica condanna penale a suo carico era stata annullata nel 2021 per questioni procedurali, dopo tre anni trascorsi in carcere a Filadelfia. Nel caso civile appena concluso, la difesa ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

Il procedimento è stato possibile perché in California le cause civili per violenza sessuale non sono soggette a prescrizione, permettendo di portare in tribunale anche episodi molto lontani nel tempo.