Bambina ferita da pitbull ad Acquaviva delle Fonti, operata al Policlinico di Bari

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Una bambina di due anni è stata ferita ad Acquaviva delle Fonti dopo l’attacco di un pitbull del vicino, fermato dal padre. La piccola ha riportato lesioni al volto ed è stata operata al Policlinico di Bari.

Bambina ferita da pitbull ad Acquaviva delle Fonti, operata al Policlinico di Bari