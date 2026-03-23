Bambina ferita da pitbull ad Acquaviva delle Fonti, operata al Policlinico di Bari
Una bambina di due anni è stata ferita ad Acquaviva delle Fonti dopo l’attacco di un pitbull del vicino, fermato dal padre. La piccola ha riportato lesioni al volto ed è stata operata al Policlinico di Bari.
L’aggressione è avvenuta ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove una bambina di appena due anni è stata morsa da un pitbull mentre si trovava in strada. Secondo le prime informazioni, il cane apparterrebbe a un vicino di casa.
Decisivo l’intervento del padre della piccola, che è riuscito a fermare l’animale evitando conseguenze ancora più gravi. La bambina ha riportato ferite soprattutto al volto ed è stata soccorsa immediatamente dopo l’attacco.
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Trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, la bimba è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la sutura delle lesioni. I medici hanno avviato una terapia antibiotica per prevenire infezioni.
Nonostante la gravità dell’episodio e il forte spavento, la piccola non è in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica, dove resta sotto osservazione.
Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica e le responsabilità legate alla gestione dell’animale.