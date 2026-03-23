Morte di Domenico Caliendo, ispezione straordinaria al Monaldi di Napoli

Domenico Caliendo è morto dopo un trapianto con un cuore danneggiato e la Regione Campania ha avviato controlli al Monaldi. L’ispezione punta a chiarire errori e responsabilità, mentre emergono problemi interni già noti prima dell’intervento.

È partita lunedì 23 marzo 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli un’ispezione straordinaria decisa dalla Regione Campania dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino era stato sottoposto a un trapianto di cuore rivelatosi danneggiato.

Il controllo è stato disposto dal presidente regionale Roberto Fico, che ha inviato una squadra di tecnici affiancati da specialisti esterni alla Direzione generale della Salute. Il gruppo ha già iniziato a esaminare documenti e procedure per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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Gli ispettori stanno analizzando sia l’organizzazione interna dell’azienda ospedaliera sia le scelte operative adottate prima e dopo l’intervento. L’obiettivo è capire se le criticità fossero note o prevedibili e se siano state adottate tutte le misure necessarie.

Dalle prime verifiche emergono problemi significativi: protocolli non aggiornati per il trasporto e la conservazione degli organi, mancato impiego di dispositivi già disponibili e una preparazione del personale giudicata insufficiente.

Non solo. L’indagine ha evidenziato anche un clima interno compromesso, già presente prima del 23 dicembre 2025, data dell’intervento. A questo si aggiungono ritardi nelle comunicazioni alle autorità sanitarie regionali e nazionali.

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione generale per la Tutela della Salute, si tratterebbe di criticità diffuse e non occasionali, legate a una gestione organizzativa che presentava problemi strutturali precedenti al caso.

L’attività ispettiva proseguirà nelle prossime settimane e sarà estesa anche agli altri centri trapiantologici della Campania, per verificare eventuali situazioni analoghe.