Trapianti pediatrici sospesi al Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo

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Domenico Caliendo è morto e la Regione Campania ha fermato i trapianti pediatrici di cuore al Monaldi per verifiche urgenti. Stop di sei mesi deciso dalla Giunta, con controlli su sicurezza, organizzazione e personale.

Trapianti pediatrici sospesi al Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo