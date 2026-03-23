Filippo Nardi lascia la tv e riparte dalla campagna tra lavori manuali e consegne di pizze
Filippo Nardi ha lasciato la tv dopo la fine di un lavoro a Roma e ha scelto la campagna, reinventandosi con piccoli lavori e consegne di pizze. Oggi racconta una routine concreta, tra sveglie all’alba e 140 chilometri percorsi in una sera.
Filippo Nardi ha cambiato completamente ritmo di vita. Dopo anni sotto i riflettori, l’ex protagonista del piccolo schermo ha deciso di allontanarsi dalla televisione e ripartire da zero, scegliendo la campagna come nuovo punto di partenza.
La svolta è arrivata al termine di un incarico professionale a Roma, dove per due anni aveva lavorato come responsabile della comunicazione in un’azienda. Con la fine del contratto, ha lasciato la città e si è trasferito lontano dal contesto urbano, adattandosi a una quotidianità molto diversa.
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Le sue giornate iniziano presto. Si occupa di piccoli lavori manuali, tra cui il restauro di mobili per conoscenti, e nel frattempo mantiene un legame con il mondo dei media conducendo un programma su una radio locale.
La sera cambia completamente attività. Sale su un furgoncino e percorre decine di chilometri per consegnare pizze. In una sola giornata può arrivare a coprire anche 140 chilometri, muovendosi tra diverse zone.
Una scelta pratica, che lui stesso descrive come vantaggiosa: poche ore di lavoro, la possibilità di orientarsi meglio sul territorio e un guadagno immediato, oltre al vitto garantito. Una routine semplice, lontana dai ritmi dello spettacolo, costruita passo dopo passo.