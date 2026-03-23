Filippo Nardi lascia la tv e riparte dalla campagna tra lavori manuali e consegne di pizze

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Filippo Nardi ha lasciato la tv dopo la fine di un lavoro a Roma e ha scelto la campagna, reinventandosi con piccoli lavori e consegne di pizze. Oggi racconta una routine concreta, tra sveglie all’alba e 140 chilometri percorsi in una sera.

Filippo Nardi lascia la tv e riparte dalla campagna tra lavori manuali e consegne di pizze