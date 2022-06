Referendum giustizia 2022 : Ecco la spiegazione dei 5 quesiti

Oggi Domenica 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative di alcuni comuni, in tutta Italia si potrà votare anche per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. Sarà possibile commentare cinque domande abrogative, che chiedono l'abrogazione totale o parziale delle leggi vigenti: chi è favorevole all'abrogazione dovrà quindi votare “sì” e chi è contrario “no”.

Perché il referendum sia valido è necessario raggiungere il quorum, cioè la maggioranza degli aventi diritto al voto deve partecipare al voto. Si potrà votare solo la domenica, dalle 7 alle 23. Sarà possibile ritirare cinque schede di cinque colori diversi, una per ogni domanda. Chi vuole esprimersi e contribuire al quorum solo per alcune delle cinque domande, può chiedere di ritirare solo le carte che gli interessano. Le domande si possono leggere e saranno riportate integralmente sulle schede, ma non tutte sono comprensibili da chi non conosce l'argomento: di seguito trovate una breve spiegazione di ciascuna.

Ecco cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sí, le ragioni a favore e quelle contrarie quesito per quesito.

I 5 quesiti del referendum

Quesito 1: abolizione legge Severino Quesito 2: limitazione delle misure cautelari Quesito 3: separazione delle carriere tra giudici e pm Quesito 4: valutazione dei magistrati Quesito 5: elezione dei membri togati del Csm

