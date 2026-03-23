Chiara Ferragni celebra i 5 anni di Vittoria con una dedica affettuosa

Chiara Ferragni festeggia i 5 anni della figlia Vittoria con una dedica affettuosa sui social. Il compleanno arriva pochi giorni dopo quello del fratello Leone e segue un weekend sul lago di Como trascorso in famiglia.

Vittoria Lucia Ferragni compie 5 anni e la madre Chiara Ferragni le dedica parole piene di affetto sui social. La bambina, secondogenita dell’imprenditrice digitale e di Fedez, cresce lontano dai riflettori, dopo la decisione dei genitori di non mostrare più i volti dei figli.

Il compleanno arriva a pochi giorni da quello del fratello maggiore Leone, che ha spento 8 candeline il 19 marzo. Per l’occasione, la famiglia aveva già organizzato un momento insieme sul lago di Como, circondata da amici e parenti più stretti.

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Sui social, Ferragni ha condiviso alcune immagini con la figlia, accompagnate da una dedica personale. «La mia bambina oggi compie 5 anni», scrive, lasciando spazio a un messaggio che racconta il loro rapporto.

Nel testo, la madre descrive Vittoria come una presenza luminosa e piena di energia, capace di far sorridere tutti. La definisce anche una “mini me”, sottolineando la somiglianza e il legame che le unisce.

Negli ultimi mesi, la famiglia ha scelto una maggiore riservatezza sulla vita dei figli, limitando l’esposizione pubblica. Nonostante questo, momenti come il compleanno restano occasioni per condividere, anche se in modo più discreto, frammenti della quotidianità.