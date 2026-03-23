Lorella Cuccarini torna agli anni '90 e conquista i social con un video nostalgico

Lorella Cuccarini rilancia sui social un video ispirato agli anni ’90 e conquista il pubblico con immagini del passato. Il motivo è il trend nostalgico che mette a confronto ieri e oggi, scatenando commenti e ricordi.

Un tuffo nel passato che riaccende l’affetto del pubblico. Lorella Cuccarini, che il prossimo 10 agosto compirà 61 anni, ha pubblicato sui social un video costruito sulle immagini più celebri della sua carriera, aderendo al trend dedicato agli anni ’90.

Nel filmato scorrono fotografie e momenti iconici che raccontano oltre quarant’anni di spettacolo. Il montaggio segue il format virale del momento, che accosta passato e presente con musica e transizioni pensate per evocare nostalgia.

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La risposta degli utenti è stata immediata. Il video ha raccolto migliaia di commenti e condivisioni, trasformandosi in breve tempo in un contenuto molto diffuso. Tra i messaggi spiccano anche quelli di alcuni volti noti: Fabio Balsamo ha ironizzato scrivendo di avere il cuore “rubato” dal 1990, mentre Elena Sofia Ricci ha commentato con un semplice “Meravigliosa”.

Anche Andrea Dianetti ha voluto rendere omaggio definendola “idola da sempre”. Accanto ai personaggi dello spettacolo, sono stati tantissimi gli utenti a intervenire, lasciando complimenti e ricordi legati agli anni in cui la showgirl dominava la scena televisiva.

Il trend “com’eri negli anni ’90?” continua a coinvolgere un pubblico ampio. L’idea è semplice: confrontare immagini di ieri con quelle di oggi, spesso con un taglio emotivo. Un meccanismo che funziona e che, nel caso di Cuccarini, ha riportato sotto i riflettori il suo fascino rimasto intatto nel tempo.