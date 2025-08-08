Alba Parietti risponde a Lorella Cuccarini: Vuole mettermi in ridicolo con una storia di trent'anni fa

Alba Parietti rompe il silenzio dopo le dichiarazioni rilasciate da Lorella Cuccarini al Corriere della Sera sul Festival di Sanremo 1993. La showgirl e opinionista replica con decisione tramite un lungo post pubblicato sui suoi profili social.

“Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici”, scrive Parietti. “Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo, assurdo, di mettermi in ridicolo”.

Nel corso dell’intervista rilasciata in occasione dei suoi 60 anni, Cuccarini aveva ricordato quei giorni con una certa amarezza: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’”.

Parietti, nella sua risposta, tiene a sottolineare: “Mi spiace, perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo”. Ma precisa anche la sua versione dei fatti.

“All’epoca ero la ‘donna di rete’ di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale”, racconta. “Brando Giordani e Fuscagni mi volevano di nuovo al fianco di Pippo Baudo dopo il successo dell’anno prima, ma alla fine fu scelta Lorella. Mi fu proposto il DopoFestival, che accettai di buon grado: a me piacciono le sfide”.

“Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival”, prosegue. “Un fatto anomalo, dato che chi conduce il DopoFestival viene solitamente invitato almeno per una sera. Fui esclusa anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre lei fu invitata al DopoFestival. Intanto si costruiva un’immagine mediatica: io la ‘strega cattiva’, lei ‘Biancaneve’”.

Parietti ricorda anche il clima teso durante le dirette: “Pippo mi zittiva, mi sovrastava, e quel gioco al massacro contribuì al successo del DopoFestival. Non fu semplice, ma una professionista deve affrontare le difficoltà. Accettai il ruolo senza protestare, senza alcuna protezione, e trasformai comunque il DopoFestival in un grande successo”.

Infine, un episodio rimasto impresso: “Durante una rara conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò con un sorriso e fare materno dicendo: ‘Almeno abbracciamoci’. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita”.