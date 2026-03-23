Carburanti in aumento, il gasolio torna sopra i due euro al litro

Il gasolio torna sopra i due euro al litro in alcune regioni dopo i rialzi legati al petrolio. I prezzi alla pompa aumentano in pochi giorni, con differenze evidenti tra territori e un impatto diretto sulle spese degli automobilisti.

I prezzi dei carburanti tornano a salire dopo una breve fase di tregua legata al taglio delle accise. A spingere verso l’alto i listini sono le quotazioni internazionali del petrolio, che negli ultimi giorni hanno registrato un nuovo scatto.

Tra il fine settimana e l’inizio della nuova settimana, le principali compagnie hanno aggiornato i prezzi consigliati. Il risultato è visibile in tutta Italia, con aumenti diffusi sia per il diesel sia per la benzina.

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Secondo i dati aggiornati, il gasolio ha raggiunto una media nazionale di 1,984 euro al litro, in crescita di 0,8 centesimi rispetto al giorno precedente. La benzina si attesta invece a 1,722 euro al litro, con un incremento di 0,5 centesimi.

Sulla rete autostradale i prezzi risultano ancora più elevati. Il diesel in modalità self service arriva a 2,055 euro al litro, mentre la verde si posiziona a 1,788 euro al litro, entrambe in aumento rispetto ai giorni precedenti.

In alcune regioni il diesel ha già superato la soglia dei due euro al litro. In Molise si registra una media di 2,005 euro, seguita dalla Campania con 2,002 euro e dalla Calabria con 2,000 euro.

Il quadro resta molto variegato sul territorio nazionale. Le Marche risultano tra le più convenienti con 1,969 euro al litro, seguite da Friuli Venezia Giulia e Toscana, entrambe intorno a 1,970 euro.

I rincari progressivi stanno riducendo rapidamente gli effetti del precedente taglio delle accise. Le differenze tra le regioni restano marcate e il costo alla pompa continua a pesare sul bilancio degli automobilisti.