Morte di Carrie Anne Fleming, addio all'attrice di Supernatural e iZombie

Carrie Anne Fleming è morta a 51 anni per un tumore al seno, spentasi in Canada dopo una lunga carriera nelle serie tv cult. L’attrice, nota per Supernatural, era attiva dagli anni Novanta e amata dal pubblico del genere fantasy.

Carrie Anne Fleming è morta a 51 anni a Sidney, nella Columbia Britannica, a causa delle complicazioni di un tumore al seno. L’attrice canadese, volto noto delle serie tv tra fantasy e horror, si è spenta il 26 febbraio dopo una malattia affrontata lontano dai riflettori.

Attiva dagli anni Novanta, Fleming aveva costruito una carriera solida tra televisione e cinema, diventando una presenza familiare per gli spettatori delle produzioni di genere. Dopo gli inizi con un ruolo ricorrente in Viper e una breve apparizione in Happy Gilmore, aveva trovato spazio in numerosi titoli di successo.

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Il pubblico la ricorda soprattutto per il personaggio di Karen Singer in Supernatural e per Candy Baker in iZombie. Nel corso degli anni aveva preso parte anche a serie come Supergirl, The L Word, Smallville e The 4400, muovendosi con naturalezza tra registri diversi.

A confermare la notizia è stato anche Jim Beaver, collega sul set di Supernatural, che ha voluto ricordarla con parole personali. Tra i due era nato un legame stretto proprio durante le riprese della serie, rafforzato nel tempo da una sintonia immediata.

Beaver ha raccontato il loro primo incontro, segnato da una coincidenza sorprendente: entrambi avevano una figlia con lo stesso nome, Madeline Rose. Da quel momento, ha spiegato, il rapporto si è trasformato in un’amicizia profonda, fatta di lavoro condiviso e lunghe conversazioni.

Nel suo messaggio, l’attore ha descritto Fleming come una persona piena di energia e gentilezza, capace di lasciare un segno in chiunque la incontrasse. Nonostante la distanza tra Canada e Stati Uniti e le difficoltà personali, il loro rapporto non si era mai interrotto.

Il ricordo si è chiuso con un passaggio doloroso. Beaver ha ricordato di aver già perso la moglie per cancro anni prima e ha raccontato il colpo subito con la morte di Fleming, definendola una perdita che ha segnato profondamente la sua vita.