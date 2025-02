Shoah, addio a Jacqueline van Maarsen, l'amica intima di Anne Frank

Jacqueline van Maarsen, amica e compagna di classe di Anne Frank, è scomparsa il 13 febbraio 2025 all'età di 96 anni. La notizia è stata diffusa dalla Casa di Anne Frank ad Amsterdam.

Nata il 30 gennaio 1929 ad Amsterdam da padre ebreo e madre francese cristiana, van Maarsen frequentò il Liceo Ebraico durante l'occupazione nazista dei Paesi Bassi. Lì conobbe Anne Frank, con la quale instaurò una profonda amicizia. Nel suo diario, Anne scrisse il 15 giugno 1942: "Jacqueline van Maarsen l'ho conosciuta solo al Liceo Ebraico ed è ora la mia migliore amica".

Quando la famiglia Frank si nascose nel 1942, Anne scrisse una lettera d'addio a Jacqueline, esprimendo la speranza di rivedersi dopo la guerra. Grazie agli sforzi della madre, Jacqueline e la sua famiglia furono dichiarati non ebrei, evitando così la deportazione. Tuttavia, molti parenti paterni persero la vita nei campi di concentramento.

Dopo la guerra, van Maarsen divenne una rilegatrice di libri di successo e iniziò a condividere i suoi ricordi su Anne Frank attraverso libri e conferenze. Tra le sue opere più note, "La tua migliore amica Anne" ha vinto lo Zilveren Griffel nel 2012. Ha collaborato attivamente con la Casa di Anne Frank, donando nel 2024 un album di poesie contenente un verso scritto a mano da Anne nel 1942.

Jacqueline van Maarsen lascia tre figli e numerosi nipoti. La sua vita è stata una testimonianza dell'amicizia e della resilienza durante uno dei periodi più bui della storia.

