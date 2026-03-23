Call of Duty Warzone, Trials of Avalon con 192 creator e montepremi da 65.000 dollari

Call of Duty Warzone lancia Trials of Avalon per rinnovare la competizione con 192 creator e un montepremi da 65.000 dollari. Il torneo introduce regole più dure e una nuova modalità pensata per esaltare abilità e strategia.

Parte su Call of Duty Warzone la nuova edizione dei Trials of Avalon, torneo internazionale che riunisce 192 creator tra i più seguiti della scena. In palio ci sono 65.000 dollari e tre giorni di sfide serrate, dal 23 al 25 marzo, con squadre da quattro giocatori pronte a contendersi la vittoria.

Il format prevede una prima fase a gironi con sistema Round Robin, distribuita su due giornate. Ogni risultato contribuisce alla classifica generale e solo le migliori 25 squadre accedono alle finali. Qui entra in gioco il sistema Match Point, che impone un ritmo alto e margini di errore ridotti.

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Durante l’atto conclusivo torna anche la Fase di Sopravvivenza, meccanica che elimina progressivamente i team in fondo alla classifica quando viene raggiunta la soglia critica. Prima della finale spazio anche al “Solo Yolo”, sfida individuale che alza subito la tensione tra i partecipanti.

Al centro dell’evento c’è la modalità Black Ops Royale, variante che cambia le regole abituali di Warzone. Niente loadout personalizzati, niente Gulag e nessuna stazione di acquisto: i giocatori devono affidarsi esclusivamente all’equipaggiamento trovato sulla mappa di Avalon.

Queste condizioni rendono ogni scontro decisivo e spostano l’attenzione su posizionamento, coordinazione e capacità di adattarsi. Senza vantaggi preimpostati, il lavoro di squadra diventa fondamentale per restare in partita e avanzare verso la vittoria.

Tra i partecipanti figurano nomi noti come Zyro, Chowh1, HusKerrs e Fifakill, campione della Resurgence Series. L’evento è trasmesso sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Call of Duty, con dirette dal pomeriggio e contenuti extra tra drop, codici e iniziative dedicate agli spettatori.

Per il pubblico italiano è previsto anche il commento in diretta di POW3R, mentre ogni creator trasmette la propria prospettiva di gioco, offrendo una copertura completa dell’intero torneo.