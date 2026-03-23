LG StanbyME 2: arrivano in Italia i nuovi accessori per lo schermo touch portatile

LG StanbyME 2 espande i confini della portabilità. Scopri i nuovi accessori ufficiali come la cover Folio, la tracolla e l'appendino per il display da 27 pollici.

Il mercato dei display domestici vive una fase di profonda trasformazione e l'LG StanbyME 2 si conferma protagonista di questo cambiamento. Progettato come uno schermo touch da 27 pollici capace di svincolarsi dalle pareti del salotto, il dispositivo riceve oggi un importante potenziamento grazie all'arrivo ufficiale in Italia di una linea di accessori dedicati. L'obiettivo di LG è chiaro: trasformare il concetto di visione statica in un'esperienza nomade e fluida, permettendo all'utente di portare i propri contenuti, il lavoro o le videochiamate in ogni ambiente della casa, dall'ufficio alla cucina, fino agli spazi aperti.

Cos’è e caratteristiche principali

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L'LG StanbyME 2 è un ecosistema digitale che rompe gli schemi dei monitor tradizionali. La sua forza risiede in un pannello touch da 27 pollici montato su una struttura che ne permette la rotazione completa, passando istantaneamente dalla modalità orizzontale a quella verticale. Questa flessibilità nativa è pensata per chi consuma contenuti nati per lo smartphone ma desidera la superficie visiva di un televisore. Grazie alla batteria integrata, il dispositivo garantisce un utilizzo senza fili, eliminando l'ingombro dei cavi durante gli spostamenti tra le stanze.

L'arrivo dei nuovi accessori ufficiali espande drasticamente queste possibilità. La cover Folio, ad esempio, è stata sviluppata per proteggere il pannello durante il trasporto, ma nasconde una funzione strutturale: può essere ripiegata su se stessa per diventare un supporto autoportante. Questo accorgimento permette di utilizzare lo StanbyME 2 come un grande tablet da appoggio su qualsiasi tavolo o scrivania. Un dettaglio funzionale di rilievo è l'integrazione di un magnete interno alla cover, studiato appositamente per agganciare il telecomando e scongiurare il rischio di perderlo durante i movimenti in casa.

L'estetica dell'LG StanbyME 2 segue una linea minimalista pensata per integrarsi con l'arredamento moderno senza apparire come un freddo oggetto tecnologico. La qualità dei materiali si percepisce nella solidità dei meccanismi e nella precisione degli incastri dei nuovi accessori. La cover Folio si inserisce con estrema facilità nelle fessure dedicate presenti sulla struttura dello schermo, garantendo un aggancio sicuro e immediato. Il design è studiato per essere protettivo ma leggero, mantenendo inalterata la facilità di trasporto del display.

Per chi cerca soluzioni di posizionamento alternative, LG ha introdotto il kit composto da tracolla e appendino. La tracolla trasforma lo schermo in un oggetto realmente portatile, facilitando gli spostamenti tra i diversi piani di un'abitazione o verso ambienti esterni. L'appendino, invece, permette di fissare lo StanbyME 2 alla parete come se fosse un quadro digitale. La versatilità rimane il punto fermo: anche quando è appeso, lo schermo può essere regolato sia in orizzontale che in verticale. LG fornisce nella confezione tutto il necessario per l'installazione, inclusi viti e tasselli, semplificando al massimo l'integrazione del dispositivo nell'ambiente domestico.

L'LG StanbyME 2 rappresenta una soluzione d'avanguardia per chi vive la casa in modo dinamico e non vuole essere limitato da postazioni fisse. L'introduzione degli accessori ufficiali completa l'esperienza d'uso, rendendo il dispositivo più protetto e facile da collocare. Con prezzi che partono da 1029 euro per i bundle che includono tracolla e appendino, o 1069 euro per la versione con cover Folio, l'investimento si rivolge a chi cerca un prodotto premium capace di adattarsi a molteplici scenari: dal lavoro in smart working all'intrattenimento in cucina, fino alla gestione della smart home. La cura nei dettagli e la facilità di installazione rendono questo ecosistema un punto di riferimento per l'elettronica di consumo versatile.