Berrettini si ferma al terzo turno a Miami battuto da Vacherot

Matteo Berrettini esce dal torneo Atp di Miami sconfitto da Valentin Vacherot dopo due set combattuti. Il tennista italiano si ferma al terzo turno nonostante un buon avvio nel Masters 1000 americano.

Matteo Berrettini conclude il suo percorso agli Atp Miami Open al terzo turno. L’azzurro è stato eliminato dal monegasco Valentin Vacherot, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(7-5), 6-4 nella notte italiana.

Dopo aver superato nei primi incontri il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, Berrettini non è riuscito a proseguire la sua corsa nel secondo Masters 1000 della stagione, cedendo nei momenti decisivi del match.

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Il primo set si è deciso al tie-break, dove Vacherot ha mantenuto maggiore lucidità. Nel secondo parziale il monegasco ha trovato il break decisivo, controllando poi il vantaggio fino alla chiusura dell’incontro.

Grazie a questo successo, Vacherot accede agli ottavi di finale dove affronterà Arthur Fils. Il francese, numero 31 del ranking, ha dominato Stefanos Tsitsipas con un netto 6-0, 6-1 in meno di un’ora di gioco.