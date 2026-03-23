Roma, ragazza morta davanti al liceo Vivona all'Eur

Ragazza trovata morta a Roma vicino al liceo Vivona, scoperta da operai durante lavori all’Eur. Il corpo era ai piedi di una scala antincendio. Si indaga sull’identità e sulla possibile caduta dall’alto.

Il corpo di una giovane donna è stato trovato nella mattinata di lunedì 23 marzo all’interno dell’area esterna del liceo Vivona, nel quartiere Eur di Roma. La scoperta è avvenuta intorno alle 8.15 in via della Fisica, durante lavori di ristrutturazione in corso nell’istituto.

A notare la ragazza sono stati alcuni operai impegnati nel cantiere. La vittima era scalza e indossava soltanto un pigiama. Il corpo si trovava a terra, vicino a una scala antincendio, punto da cui si ipotizza possa essere caduta.

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Gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità della ragazza. Tra le verifiche in corso, anche il confronto con una denuncia di scomparsa presentata nelle ultime ore dai familiari di un’altra giovane.

Gli accertamenti proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.