Lorenzo Mattia Berlusconi vince ancora a Sanremo sul ring del Casinò

Lorenzo Mattia Berlusconi vince a Sanremo contro Tirdeus Kasemi grazie a una prova solida sul ring del Casinò. Il figlio di Pier Silvio conferma i progressi nella boxe giovanile con un altro successo ai punti.

Nuova affermazione per Lorenzo Mattia Berlusconi, che a Sanremo ha superato Tirdeus Kasemi al termine di un incontro combattuto. Il match si è svolto nella cornice del Casinò e si è deciso ai punti, con il giovane pugile che ha mostrato sicurezza e continuità.

A seguire l’incontro da vicino c’era il padre, Pier Silvio Berlusconi, presente a bordo ring per sostenere il figlio. Un supporto costante che accompagna Lorenzo fin dai primi passi nel pugilato, disciplina che ha iniziato a praticare negli ultimi anni.

Leggi anche: Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri: Un Pranzo in Stile 'Barbie' tra Paparazzi

Classe 2010, il giovane atleta gareggia nella categoria under 17, nei 55 chili. L’esordio ufficiale risale a dicembre a Savona, a cui sono seguite altre vittorie nelle settimane successive, tra cui un successo a Genova alla fine di febbraio.

Il risultato ottenuto a Sanremo rafforza il percorso sportivo del ragazzo, che sta costruendo esperienza incontro dopo incontro. Per ora il ring resta al centro dei suoi impegni, mentre il futuro è ancora tutto da scrivere.