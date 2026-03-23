Meteo Italia, ritorno del freddo con vento forte e neve a bassa quota

Frederico Brescia annuncia una nuova ondata di freddo sull’Italia causata da aria artica in arrivo a metà settimana. Dopo un avvio stabile, vento forte e neve torneranno soprattutto al Nord-Est e lungo l’Adriatico.

L’inizio della settimana porta condizioni nel complesso tranquille su buona parte del Paese. Al Nord e su molte regioni del Centro si vedranno schiarite ampie e temperature miti, mentre al Sud persiste una certa variabilità con piogge sparse, soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Il quadro cambia rapidamente tra mercoledì e giovedì, quando una massa d’aria artica scenderà verso il Mediterraneo. Il calo delle temperature sarà netto e accompagnato da venti intensi che interesseranno gran parte della Penisola.

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Le zone più esposte saranno il Nord-Est e le regioni affacciate sull’Adriatico. Qui il peggioramento sarà più marcato, con raffiche sostenute e valori termici inferiori alla media stagionale.

La novità più evidente riguarda la neve. L’arrivo dell’aria fredda farà abbassare rapidamente la quota, con fiocchi attesi anche in collina e, localmente, fino alle pianure del Nord-Est.

Nel dettaglio, lunedì il Nord resta in prevalenza sereno, mentre al Centro si sviluppano rovesci pomeridiani tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Al Sud instabilità diffusa con piogge sparse.

Martedì condizioni stabili al Nord e al Centro, con cieli poco nuvolosi. Al Sud variabilità con qualche rovescio nelle aree interne, soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Mercoledì il tempo resta inizialmente tranquillo, ma dal pomeriggio arrivano le prime avvisaglie del peggioramento al Nord, con piogge tra Liguria e Nord-Est e nevicate sulle Alpi. Il Centro resta in gran parte asciutto, mentre il Sud mantiene cieli poco nuvolosi.

Giovedì l’irruzione fredda entra nel vivo: vento forte, piogge diffuse e neve a quote basse segnano un ritorno deciso a condizioni tipicamente invernali, nonostante il calendario indichi ormai la primavera.