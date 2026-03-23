Napoli, travolge due donne sulle strisce e le uccide: fermato 34enne senza patente

Un 34enne ubriaco e senza patente ha investito due donne sulle strisce a Napoli causando la morte di entrambe. L’incidente è avvenuto in serata sul Corso Garibaldi, a pochi metri dalla stazione, con l’auto lanciata a forte velocità.

Due donne sono state investite e uccise nella serata di domenica 22 marzo a Napoli, lungo il Corso Garibaldi, nei pressi di Porta Nolana. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30, mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Alla guida dell’auto, una Mercedes, c’era un uomo di 34 anni residente in città. Subito dopo lo schianto è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri intervenuti sul posto.

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Secondo una prima ricostruzione, il veicolo procedeva a velocità elevata. Un testimone ha riferito che l’auto viaggiava ben oltre i limiti consentiti, parlando di una velocità superiore ai 70 chilometri orari al momento dell’impatto.

Le vittime, entrambe di nazionalità ucraina e di 58 e 52 anni, sono state travolte in pieno. Una è morta sul colpo, mentre l’altra è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta circa un’ora dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Dopo aver colpito le due donne, l’auto ha terminato la corsa contro tre vetture parcheggiate, causando danni rilevanti. L’intera area è stata chiusa per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza.

Dai primi accertamenti è emerso che il conducente era senza patente e in stato di alterazione. È stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici, necessari a chiarire le sue condizioni al momento dell’incidente.

Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per verifiche sulla dinamica e sulla velocità. Il traffico nella zona ha subito pesanti disagi, con lunghe chiusure e deviazioni anche per i mezzi pubblici fino al termine delle operazioni.