Carlo Verdone operato alle anche racconta il dolore e ricorda Mara Venier

Carlo Verdone racconta l’operazione alle anche che lo ha liberato da dolori insopportabili, spiegando di aver scelto l’intervento dopo mesi difficili. In tv ricorda anche l’inizio dell’amicizia con Mara Venier e un dettaglio rimasto nella memoria.

Carlo Verdone ha ripercorso in televisione uno dei momenti più complicati della sua vita recente, segnato da un dolore fisico diventato ingestibile. L’attore ha spiegato di aver deciso di sottoporsi all’intervento alle anche dopo mesi in cui anche i gesti più semplici erano diventati difficili.

La situazione era arrivata a un punto critico. Il dolore lo costringeva a fermarsi per strada senza riuscire a proseguire, limitando anche le attività quotidiane. Ha raccontato di non avere più la forza di reagire, passando gran parte del tempo seduto e con la mente bloccata dalla sofferenza.

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La svolta è arrivata con il consiglio di uno specialista, che ha proposto di intervenire su entrambe le anche in una sola operazione. Verdone ha accettato senza esitazioni, spiegando di non avere paura ma solo il desiderio di liberarsi da quella condizione ormai insostenibile.

L’intervento, durato meno di un’ora, si è rivelato decisivo. Dopo pochi giorni l’attore era già in grado di camminare senza stampelle. Non ha avuto bisogno di antidolorifici e ha descritto il risultato come una vera rinascita, parlando di un ritorno alla normalità che sembrava impossibile poco prima.

Durante la stessa ospitata, il tono si è fatto più leggero quando è tornato con la memoria al primo incontro con Mara Venier. Era il 1978, a Saint-Vincent, e da allora è nata un’amicizia rimasta solida negli anni.

Verdone ha ricordato quel momento con ironia, citando un dettaglio che gli è rimasto impresso: la conduttrice indossava una minigonna e lui notò subito le sue “gambe perfette”. La battuta ha acceso la complicità tra i due, che hanno scherzato sul passato tra risate e tempi comici ben rodati.