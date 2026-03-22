Fiorentina Inter 1-1, nerazzurri frenati ancora Esposito illude Ndour risponde

Fiorentina e Inter pareggiano 1-1 al Franchi con Esposito in gol subito e Ndour che risponde nella ripresa, risultato che rallenta i nerazzurri in classifica e accorcia le distanze con le rivali.

L’Inter non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina e rallenta ancora la sua corsa in campionato. Al Franchi i nerazzurri partono forte e passano subito con Esposito, ma nella ripresa Ndour ristabilisce l’equilibrio. È il terzo pareggio consecutivo per la squadra, dopo quelli con Milan e Atalanta.

In panchina manca Chivu, fermato da una squalifica, e al suo posto guida la squadra Kolarov. L’avvio è fulmineo: dopo meno di un minuto Esposito colpisce di testa e batte il portiere, firmando il vantaggio. L’attaccante sfiora anche il raddoppio poco dopo, sempre con un’incornata, e resta il più pericoloso tra i suoi.

Leggi anche: Genoa-Inter 2-2 - doppietta Thuram non basta ai nerazzurri

La Fiorentina cresce con il passare dei minuti e nella ripresa trova il pari con Ndour, bravo a sfruttare un’occasione nata da un intervento non impeccabile della difesa interista. Prima del gol, Sommer si era distinto con una grande parata proprio sullo stesso centrocampista.

Tra i nerazzurri si rivede Calhanoglu dal primo minuto dopo oltre due mesi, ma il suo contributo resta intermittente. Barella corre e crea, servendo anche l’assist per l’azione del vantaggio, ma pesa un errore nella costruzione che porta al gol viola.

In attacco Thuram parte con buone intenzioni ma si spegne presto, senza riuscire a incidere. Esposito invece resta il riferimento offensivo più efficace, tra sponde e presenza in area.

In difesa alternanza di prestazioni: Bisseck regge bene l’urto degli attaccanti viola, mentre Akanji va in difficoltà soprattutto contro Kean, costringendo spesso i compagni a intervenire in aiuto. Carlos Augusto si adatta bene nel ruolo arretrato, mentre Dumfries spinge con continuità sulla fascia.

Il pareggio lascia l’Inter con un margine ridotto in classifica: Milan e Napoli accorciano rispettivamente a sei e sette punti. Una frenata che conferma il momento complicato della squadra.