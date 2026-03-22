Catanzaro, foto alla scheda del referendum: voto annullato e due denunce

A Catanzaro due elettori fotografano la scheda del referendum sulla giustizia e fanno scattare l’intervento dei carabinieri. Il presidente del seggio nota l’irregolarità e blocca le operazioni, con annullamento dei voti.

Due persone hanno scattato una foto alla scheda dopo aver espresso il voto per il referendum sulla giustizia. L’episodio è avvenuto in un seggio di Catanzaro, dove il comportamento è stato notato dal presidente durante le operazioni di voto.

Insospettito da quanto stava accadendo, il presidente ha fermato la procedura e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari sono arrivati poco dopo per verificare la situazione e raccogliere le prime informazioni.

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Dagli accertamenti è emerso che entrambi gli elettori avevano fotografato la scheda già compilata. Per questo motivo il loro voto è stato dichiarato nullo e i due sono stati denunciati.

La vicenda è stata quindi segnalata alla Procura della Repubblica. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, le operazioni al seggio sono riprese senza ulteriori problemi.