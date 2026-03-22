Francesca Cipriani racconta l'aggressione dell'ex e le minacce subite

Francesca Cipriani racconta l’aggressione subita dall’ex nel 2014 e spiega che la violenza nacque dopo la fine della relazione. La showgirl ricorda il tentativo di strangolamento e le minacce ricevute, che hanno segnato anche la sua famiglia.

Francesca Cipriani torna a parlare di un episodio drammatico della sua vita privata, avvenuto nel 2014, quando un ex compagno tentò di ucciderla durante un incontro chiarificatore. La showgirl ha ripercorso quei momenti in televisione, spiegando che quell’appuntamento, nato per chiudere definitivamente la relazione, si trasformò in una violenta aggressione.

Secondo il racconto, l’uomo reagì con furia dopo aver capito che il rapporto era finito. La situazione degenerò rapidamente fino a un tentativo di strangolamento. Cipriani ha ricordato di aver perso quasi conoscenza mentre lui le stringeva le mani al collo, senza riuscire a difendersi.

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A interrompere la scena sarebbe stato il suo cagnolino, che iniziò a ringhiare contro l’aggressore. Quel momento le permise di liberarsi e scappare fuori per chiedere aiuto. Dopo l’episodio, le furono riconosciuti venti giorni di prognosi, ma le conseguenze psicologiche, ha spiegato, non sono mai scomparse.

La vicenda ha avuto ripercussioni anche sulla famiglia. La madre della showgirl ebbe un infarto poco tempo dopo. Cipriani collega quel malore allo shock e al senso di colpa per non aver seguito il consiglio materno di evitare quell’incontro.

Oltre alla violenza fisica, la donna ha parlato di comportamenti persecutori. L’ex compagno, ha detto, la seguiva sotto casa e negli aeroporti, minacciando di diffondere video privati per rovinarle la carriera televisiva. Accuse che l’uomo ha sempre respinto.