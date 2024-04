Francesca Cipriani a Belve: Nuove Dichiarazioni su Belen Rodriguez

Francesca Cipriani è stata ospite della seconda puntata della nuova edizione di "Belve", il programma condotto da Francesca Fagnani. Durante l'intervista, Cipriani ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardanti Belen Rodriguez, confermando le sue precedenti affermazioni sulla showgirl argentina. In passato, Cipriani aveva criticato Belen Rodriguez, affermando che fosse stata scelta per la televisione non per il suo talento, ma per il suo aspetto fisico. "Una conduttrice, come tante altre straniere, messa in tv non per il talento ma per l’aspetto", aveva detto Cipriani, parole che avevano suscitato notevole attenzione mediatica.

Durante l'intervista a "Belve", quando le è stato chiesto se avrebbe ripetuto quelle parole su Belen Rodriguez, Francesca Cipriani ha risposto senza esitazioni: "Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego". Oltre a parlare di Belen Rodriguez, Cipriani ha condiviso momenti dolorosi del suo passato, rivelando di aver subito bullismo e di aver attraversato periodi difficili a causa di questo: "Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori".

Queste dichiarazioni di Francesca Cipriani a "Belve" non solo riaffermano la sua posizione nei confronti di Belen Rodriguez, ma offrono anche uno sguardo più intimo sulla sua vita personale e sulle sfide che ha dovuto affrontare. La presenza di Cipriani a "Belve" si aggiunge a quella di altri ospiti noti, come Fedez e Alessandro Borghi, contribuendo a rendere la puntata un momento di approfondimento su vari aspetti del mondo dello spettacolo e della vita personale delle celebrità.