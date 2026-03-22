Vanessa Scalera racconta l'addio a Imma Tataranni e il legame con Rocco Papaleo

Vanessa Scalera parla del finale di Imma Tataranni e spiega che la storia si chiude perché tutto è stato raccontato. In tv racconta il legame con il personaggio e il rapporto con Rocco Papaleo sul set.

Vanessa Scalera ha scelto il salotto di Rai1 per raccontare l’ultima tappa di Imma Tataranni. Ospite del programma domenicale condotto da Francesca Fialdini, l’attrice ha spiegato perché la serie si conclude dopo cinque stagioni, nonostante il successo.

Secondo Scalera, il suo personaggio non aveva bisogno di cambiare. «Imma resta com’è», ha detto, sottolineando che a una certa età il carattere è ormai definito. A mutare sono le situazioni, non le persone. Con la consueta ironia ha poi scherzato sul look del magistrato: ogni volta che si veste, ha detto ridendo, «qualche stilista soffre».

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Nel corso dell’intervista si è soffermata anche sull’arrivo di Rocco Papaleo nel cast, descritto come un ingresso naturale in un gruppo già affiatato. Tra battute e complicità, l’attrice ha raccontato il rapporto costruito sul set e ha ricordato una precedente esperienza insieme nel film “Il bene comune”.

Proprio parlando di quel lavoro, Scalera ha rievocato una scena rimasta impressa: un bacio, definito il migliore della sua carriera, anche se privo di passione esplicita. Di Papaleo ha lodato la capacità di osservare e raccontare le persone, qualità che, a suo dire, fanno la differenza nel lavoro di un interprete.

Durante la trasmissione è arrivato anche un videomessaggio dell’attore, che ha risposto con tono leggero ai complimenti ricevuti. Scalera ha rilanciato, definendolo «il mio De Niro» e ribadendo la stima professionale e personale.

Infine, lo spazio è stato dedicato alla chiusura della serie. L’attrice ha parlato di una scelta maturata nel tempo: il progetto, nato per due stagioni, si è allungato fino a cinque. In totale sono state realizzate 20 puntate, con tutte le storie portate a termine. Per questo, ha spiegato, fermarsi ora è la decisione più giusta.