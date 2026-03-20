Rocco Papaleo si racconta a Ciao Maschio tra infanzia e paternità

Rocco Papaleo racconta il suo passato e il rapporto con i genitori durante Ciao Maschio, spiegando cosa lo ha segnato da bambino e perché oggi si definisce un padre troppo permissivo.

Sabato pomeriggio su Rai 1, ospite di Ciao Maschio, Rocco Papaleo ripercorre episodi personali e professionali, soffermandosi su ricordi d’infanzia e sul suo ruolo di padre. L’attore lucano si lascia andare a un racconto diretto, partendo da un’immagine nitida dei primi anni di vita.

Tra i ricordi più vivi, Papaleo cita l’arrivo della televisione in casa, vissuto come una piccola rivoluzione domestica. Aveva appena tre anni e corse dai vicini per annunciare la novità, segno di un entusiasmo già evidente. Nonostante questo carattere vivace, racconta che l’idea di lavorare nello spettacolo non faceva parte dei suoi pensieri giovanili.

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Al centro del suo racconto c’è anche la figura della madre, descritta come molto apprensiva ma mai limitante. «Era ansiosa, attenta a tutto. Bastava un ritardo minimo perché si mobilitasse», ricorda. Allo stesso tempo, però, sottolinea come quella presenza non abbia mai ostacolato la sua libertà, anzi fosse accompagnata da ironia e leggerezza.

Il passaggio più personale riguarda la paternità. Papaleo ammette di essersi riconosciuto, col tempo, come un genitore troppo indulgente. «Sono stato un padre debole», confessa, spiegando di aver fatto fatica a imporre regole e limiti. Oggi il rapporto con il figlio è sereno, ma riconosce che qualche “no” in più avrebbe aiutato a mantenere un equilibrio.

L’intervista si chiude con un episodio legato alla madre e a un viaggio a Lourdes. Tornata a casa con una gamba rotta, la donna rispose con ironia alle perplessità del figlio: «Mi è andata bene, chissà cosa poteva succedere». Un ricordo che Papaleo lega a una visione della vita fatta di fede e capacità di alleggerire anche gli imprevisti.