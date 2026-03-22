Donna scopre quattro tumori cerebrali dopo anni di contraccettivi iniettabili

Una donna di Crewe scopre quattro tumori al cervello dopo 21 anni di iniezioni contraccettive a base di progesterone, scelte per evitare il ciclo. Il primo segnale è stato un battito persistente all’orecchio.

Una donna di 45 anni residente a Crewe, nel Cheshire, ha ricevuto una diagnosi inattesa dopo aver avvertito una semplice pulsazione all’orecchio. Il disturbo, inizialmente considerato lieve, ha spinto i medici a prescrivere accertamenti più approfonditi.

Gli esami hanno rivelato la presenza di quattro meningiomi, tumori cerebrali benigni. Uno di questi si trova dietro l’occhio. Pur non essendo maligni, possono comprimere le aree circostanti e provocare sintomi neurologici anche seri.

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Secondo i sanitari, potrebbe esserci un legame con l’uso prolungato di iniezioni contraccettive contenenti progesterone sintetico. La donna aveva scelto questo metodo per bloccare il ciclo mestruale, continuando il trattamento per oltre vent’anni senza interruzioni.

Alcune ricerche recenti indicano che un utilizzo prolungato di questi farmaci può aumentare il rischio di sviluppare meningiomi, anche se la probabilità resta complessivamente bassa. Non tutti gli studi concordano sull’entità del rischio, ma il tema è oggetto di attenzione crescente.

Dopo la diagnosi, la donna ha raccontato di non essere stata a conoscenza nemmeno di un rischio minimo. Ha spiegato che avrebbe valutato altre soluzioni se avesse ricevuto informazioni più complete sui possibili effetti collaterali.

Negli ultimi anni sono emersi altri casi simili legati all’uso di contraccettivi iniettabili. Le autorità sanitarie ribadiscono che si tratta di eventi rari, ma stanno aggiornando le indicazioni nei fogli illustrativi per rendere più chiari i potenziali rischi.

Le iniezioni restano un metodo diffuso e considerato efficace da milioni di donne. La vicenda riaccende l’attenzione sulla necessità di informazioni precise prima di scegliere un trattamento a lungo termine.