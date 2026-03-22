Il Paradiso delle Signore, Umberto travolto dallo scandalo e tensioni a Villa Guarnieri

Umberto Guarnieri finisce travolto da uno scandalo legato alla banca di famiglia mentre emergono nuove accuse pubbliche. La tensione cresce anche per i contrasti con Odile e le manovre dei Marchesi.

Settimana intensa per Il Paradiso delle Signore, in onda dal 23 al 27 marzo su Rai Uno. Al centro della scena c’è Umberto Guarnieri, messo alle strette da un caso che coinvolge direttamente la banca di famiglia e che rischia di travolgerlo.

Intanto al Paradiso si respira un’aria diversa: Delia racconta alle colleghe la sua prima notte con Botteri, mentre la nuova collezione prende forma con l’approvazione dell’abito nude-look. Proprio durante il servizio fotografico, lo stilista matura l’idea di chiedere a Delia di sposarlo.

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La situazione si complica sul fronte sentimentale per Irene. Dopo l’addio di Johnny, che lascia l’appartamento e si rifugia nel suo furgone, la giovane avverte un forte senso di vuoto. Rileggendo una canzone scritta dal ragazzo per il loro matrimonio, resta profondamente scossa.

Johnny, già provato per la distanza da Irene e per le notizie dell’amico Brian impegnato in Vietnam, decide di chiudere definitivamente. Durante una manifestazione contro la guerra, viene ferito, ma viene subito soccorso da Barbara e Delia.

Al Gran Caffè si apre un nuovo capitolo. Ciro, inizialmente dubbioso per via del malumore di Concetta, cambia idea e assume Ivana come cuoca. La decisione permette a Mimmo di partire per Firenze, dove raggiungerà Agata.

A Villa Guarnieri la tensione cresce. Umberto consegna a Odile una lettera di Adelaide, ma la ragazza, influenzata da Ettore, lo accusa di aver manipolato la madre contro di lei. Isolata e sempre più diffidente, Odile si allontana anche da Marta, che prova senza successo a contattarla.

La situazione precipita quando emerge un articolo sulla banca Guarnieri e sul caso Meneghini. Un manifesto affisso sulla sede della GMM accusa Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini. Ettore sfrutta il momento per spingere Odile verso una decisione drastica.

Sul fronte personale, arriva una delusione per Marina: non è incinta, si è trattato di un falso allarme. La notizia la colpisce duramente, soprattutto perché il rapporto con Matteo appare ormai compromesso.