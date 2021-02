Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria si nasconde

La serie televisiva italiana in onda su Rai 1 - Il Paradiso delle Signore - in onda con nuove puntate da lunedì 1 a venerdì 5 marzo. Gloria Moreau si nasconderà da zia Ernesta per non essere vista. Maria, nel frattempo, si sposterà Irene e Rocco, mentre Ludovica Brancia si rifugerà nella casa dei magazzinieri Armando Ferraris e Marcello Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Maria sostituisce Irene e Rocco

Nel dettaglio, la nuova capomastro Gloria può essere subito apprezzata da Venus. La giovane Moreau, dopo aver terminato il suo primo giorno di lavoro, partirà in taxi e farà capire di essere un po 'misteriosa.

Vittorio intanto non saprà se inserire l'abito inglese nella nuova collezione, ma Gabriella sarà determinata a difendere la sua creazione: la stilista poi indosserà l'abito e lascerà la Venere incantata. Le anteprime delle nuove puntate di Ladies 'Paradise dall'1 al 5 marzo rivelano che la vicinanza tra Maria e Rocco renderà molto felice Giuseppe. Quest'ultimo, invece, inizierà ad avere i primi colloqui con Armando dopo la sua assunzione al grande magazzino, tanto che deciderà di cambiare comportamento con Agnese e il responsabile del magazzino. Irene intanto dirà a Rocco che stanno cercando di incastrarla per sposarla con Maria, mentre quest'ultima li sposterà quando lei cambierà look. Umberto, oltre a chiedere scusa a Vittorio e Federico per aver complicato la loro vita, deciderà di scrivere una lettera a Marta perché sarà rattristato dalla sua freddezza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Ludovica si rifugia in casa di Armando e Marcello

Vittorio, dopo aver parlato con Beatrice, deciderà di inserire l'abito britannico di Gabriella nella nuova collezione "Un pas en avant". Nel frattempo Ludovica sarà costretta a chiedere aiuto a Marcello per il ricatto di Mantovano.

A questo punto, la giovane Barbieri parlerà ad Armando dei suoi problemi con Sergio Castrese, in quanto la giovane Brancia sarà costretta a nascondersi nella sua casa per difendersi dal criminale. Successivamente il responsabile del magazzino chiederà a Ludovica di non far soffrire Marcello. Nel frattempo, Anna festeggerà il suo nuovo lavoro come Venere dei grandi magazzini, mentre Salvatore sembrerà finalmente aver dimenticato per sempre Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Gloria si nasconde per non essere vista da zia Ernesta

Se Giuseppe apparirà cambiato agli occhi della sua famiglia, Agnese ammetterà a don Saverio di amare ancora Armando: tuttavia il sacerdote consiglierà alla signora Amato di avvicinarsi al marito. Gloria sarà nascosta in modo che zia Ernesta non venga vista quando andrà al grande magazzino per portare un vestito a Federico. A tal proposito, quest'ultimo sarà invitato a cena dal Bergamini. Il servizio fotografico per promuovere l'abito inglese di Gabriella si rivelerà un grande successo, tanto che Vittorio ne sarà contento. Ludovica sarà infine vittima di un attacco del Mantovano quando si era rifugiata con Ferraris.

Vedi anche : anticipazioniparadisodellesignoreglorianasconde