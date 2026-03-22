Conto corrente sotto controllo del Fisco, quali movimenti fanno scattare le verifiche
Conto corrente sotto osservazione con controlli del Fisco sempre più automatici per contrastare l’evasione. Dal 2026 l’accesso ai dati bancari è rapido e incrocia redditi e movimenti, facendo emergere anomalie anche su versamenti e bonifici.
I controlli sui conti correnti sono diventati più rapidi e mirati. L’Agenzia delle Entrate può accedere alle movimentazioni bancarie e confrontarle con i redditi dichiarati. Dal 2026 questo avviene in modo quasi automatico grazie all’Anagrafe dei rapporti finanziari, che raccoglie dati su saldi, giacenze e operazioni.
Il principio è semplice: ogni somma che entra sul conto, sia tramite bonifico sia in contanti, può essere considerata reddito. Sta al contribuente dimostrare il contrario. Se emergono discrepanze tra entrate e dichiarazioni fiscali, scattano le verifiche.
Leggi anche: Veeam: è il momento di tenere sotto controllo i costi del cloud
Tra le operazioni più osservate ci sono i versamenti in contanti e i prelievi frequenti. Anche senza limiti specifici per il deposito sul proprio conto, movimenti elevati o ripetuti possono attirare l’attenzione della banca e dell’amministrazione finanziaria. In questi casi può essere richiesta la provenienza del denaro.
Il limite all’uso del contante resta fissato a 5.000 euro per i pagamenti tra soggetti diversi. Sopra questa soglia è obbligatorio usare strumenti tracciabili. Tuttavia, anche operazioni inferiori, se sospette o ricorrenti, possono essere segnalate.
Non solo i movimenti elevati: anche l’assenza di utilizzo del conto può creare problemi. Se una persona riceve stipendio o pensione ma non effettua prelievi o pagamenti, il Fisco può ipotizzare la presenza di redditi non dichiarati utilizzati per le spese quotidiane.
Attenzione anche ai bonifici, soprattutto quelli provenienti dall’estero o diretti fuori dall’Italia. Le banche possono inviare segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria senza informare il cliente. Operazioni sopra i 5.000 euro possono richiedere spiegazioni scritte sulla loro origine o destinazione.
I trasferimenti tra privati sono un altro punto sensibile. Bonifici ricevuti con frequenza o senza una causale chiara possono essere interpretati come compensi in nero. È quindi fondamentale conservare documenti che dimostrino la natura delle somme, ad esempio per vendite tra privati, donazioni o rimborsi.
Anche i movimenti tra coniugi non sono sempre innocui. Se uno dei due non ha redditi ma riceve somme rilevanti e poi le trasferisce, il Fisco può sospettare un meccanismo per nascondere guadagni non dichiarati. In questi casi si può arrivare a un accertamento basato su presunzioni.
I bonifici periodici rappresentano un ulteriore elemento di rischio. Se non sono collegati a redditi ufficiali, possono far ipotizzare attività lavorative non dichiarate. Il sospetto riguarda sia chi paga sia chi riceve.
Per evitare contestazioni, la regola è una sola: conservare sempre prove scritte. Ricevute, contratti, causali dettagliate e documenti con data certa sono fondamentali per dimostrare che le somme non costituiscono reddito imponibile.