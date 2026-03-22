Ilaria Spada tra famiglia e lavoro, il segreto con Kim Rossi Stuart

Ilaria Spada racconta la sua vita da madre e attrice e spiega perché avrebbe voluto altri figli, svelando anche come mantiene saldo il rapporto con Kim Rossi Stuart tra impegni e differenze quotidiane.

Ilaria Spada parla senza filtri della sua vita privata, tra maternità e carriera. Madre di tre figli, confessa che non si sarebbe fermata: avrebbe voluto allargare ancora la famiglia. Le giornate però non sono semplici, e trovare il ritmo giusto tra impegni e casa resta una sfida continua.

L’attrice racconta di fare fatica a incastrare tutto, ma di trovare nei figli una spinta decisiva. Le loro risate, dice, le danno energia e motivazione. La maternità ha cambiato il suo modo di vedere se stessa, portandola a costruire una vita più solida e autentica.

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Con il tempo ha imparato anche a organizzarsi. Si alza all’alba, quando la casa è ancora silenziosa, per ritagliarsi uno spazio tutto suo. In quelle ore pianifica la giornata e mette ordine tra le priorità, un’abitudine che prima non le apparteneva.

Accanto a lei c’è Kim Rossi Stuart, punto di riferimento anche sul piano pratico. Lui, racconta, è molto preciso e metodico, qualità che col tempo ha finito per influenzare anche lei. Non sempre è stato facile adattarsi, ma quel modello le è servito.

Il loro equilibrio si basa su un impegno quotidiano. Non danno nulla per scontato e lavorano sulla relazione giorno dopo giorno, evitando silenzi e distanze che rischiano di creare fratture. Per Spada, il confronto diretto è essenziale per non perdere il legame.

Le differenze caratteriali non mancano. Lei ammette di sopportare poco il tempo perso e di avere un lato rigoroso che sorprende chi non la conosce bene. Entrambi però condividono una certa allergia al caos e alla disorganizzazione.

Tra le cose che non riesce ad accettare c’è l’ingiustizia. Fin da giovane, racconta, reagiva con forza a episodi di bullismo, arrivando a schierarsi apertamente contro chi prevaricava gli altri. Un tratto che sente ancora molto presente nella sua vita.