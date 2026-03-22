Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer e conquista la Coppa di specialità

Sofia Goggia conquista la Coppa di superG a Lillehammer vincendo l’ultima gara e chiudendo davanti alla rivale Robinson. L’azzurra si emoziona al traguardo e scoppia in lacrime, coronando una stagione decisiva.

Sofia Goggia firma a Lillehammer il successo che vale la Coppa del mondo di superG. L’azzurra chiude al primo posto l’ultima gara stagionale sulle nevi norvegesi e mette al sicuro il trofeo, lasciando alle spalle la sua principale avversaria, la neozelandese Alice Robinson.

Al traguardo la sciatrice bergamasca si ferma, si porta le mani al casco e si lascia andare alla commozione. Le lacrime raccontano meglio di ogni parola il peso di una vittoria costruita gara dopo gara e arrivata nel momento decisivo.

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Per Goggia si tratta della prima affermazione nella classifica di specialità del superG. In carriera aveva già dominato la discesa, con quattro coppe conquistate, ma finora non era mai riuscita a imporsi anche in questa disciplina.

Il risultato arriva durante le finali di Coppa del mondo in Norvegia e completa una stagione importante anche per l’Italia. Quello di Goggia è infatti il secondo trofeo azzurro di quest’anno, dopo quello ottenuto in discesa da Laura Pirovano.

La gara si è decisa tutta sul filo dei centesimi, ma Goggia ha mantenuto il comando con una prova solida e senza errori, respingendo il tentativo di rimonta delle rivali e chiudendo davanti a tutte nel momento più importante.