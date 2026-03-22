Giorgia Soleri smentisce la gravidanza e parla di endometriosi

Giorgia Soleri chiarisce di non essere incinta ma malata per endometriosi dopo commenti sui social, mostrando il gonfiore addominale e denunciando la scarsa conoscenza della patologia e i ritardi nelle diagnosi.

Giorgia Soleri ha risposto pubblicamente a chi, sui social, le chiedeva se fosse incinta. La creator milanese ha spiegato che quel gonfiore addominale non ha nulla a che vedere con una gravidanza, ma è legato all’endometriosi, una malattia cronica che la accompagna da anni.

Attraverso Instagram ha trasformato l’ennesima domanda invadente in un messaggio diretto. Ha mostrato la cosiddetta “endobelly”, un rigonfiamento che molte donne affette dalla patologia conoscono bene, spesso scambiato per un segno di maternità.

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Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia, ma secondo Soleri resta ancora poco compresa. I sintomi possono essere pesanti: dolori intensi e, in molti casi, un impatto sulla fertilità che riguarda una percentuale significativa di pazienti.

Dietro a una domanda apparentemente innocua, spiega, si nasconde un problema più profondo. Commentare il corpo di una donna, soprattutto quando è malata, può ferire e riaprire un percorso già difficile fatto di terapie, cambiamenti fisici e incertezze.

Il suo intervento non si ferma all’aspetto personale. Soleri punta il dito contro i tempi lunghi della diagnosi, che in media arrivano dopo anni di visite e tentativi. Un’attesa che spesso lascia le pazienti senza risposte e con il peso di non essere credute.

La richiesta è chiara: maggiore attenzione da parte del sistema sanitario, più formazione e ricerca. Sui social, intanto, molti utenti hanno espresso sostegno, condividendo esperienze simili e ribadendo che il corpo degli altri non è oggetto di giudizio.