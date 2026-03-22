Juventus fermata dal Sassuolo, pari e occasione sprecata per la Champions
La Juventus pareggia 1-1 con il Sassuolo per il rigore fallito da Locatelli nel finale. All’Allianz Stadium i bianconeri si fermano dopo il vantaggio iniziale, lasciando punti pesanti nella corsa al quarto posto.
La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo nella 30ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium i bianconeri partono forte e sbloccano la gara al 14’ con Yildiz, bravo a trovare il guizzo giusto per battere il portiere neroverde.
Dopo l’intervallo la squadra ospite reagisce e trova il pareggio al 52’ con Pinamonti, che sfrutta al meglio un’occasione in area. La gara resta aperta fino al finale, quando la Juventus ha l’opportunità di tornare avanti ma Locatelli fallisce un calcio di rigore decisivo.
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Con questo risultato la squadra di Spalletti sale a 54 punti e raggiunge il quarto posto, ma la posizione resta fragile. Il Como, atteso dal match interno contro il Pisa, può allungare, mentre la Roma ha la possibilità di agganciare i bianconeri nella sfida casalinga con il Lecce.
Il Sassuolo porta a casa un punto importante che vale il decimo posto con 39 punti. Nel prossimo turno la Juventus affronterà il Genoa, mentre gli emiliani torneranno in campo davanti ai propri tifosi contro il Cagliari.