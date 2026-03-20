Sassuolo alle prese con la pertosse, sei giocatori isolati e partita con la Juventus in bilico

Il Sassuolo fa i conti con un caso di pertosse e altri cinque sospetti tra i giocatori, situazione che nasce da sintomi rilevati negli ultimi giorni e che ha costretto il club a isolare parte della squadra a poche ore dalla gara con la Juventus.

Il Sassuolo arriva alla sfida contro la Juventus con un’emergenza sanitaria interna. Il club ha confermato la presenza di un calciatore positivo alla pertosse e di altri cinque tesserati con sintomi simili, emersi dopo i controlli effettuati negli ultimi giorni.

I giocatori coinvolti sono stati subito separati dal resto del gruppo e seguiti dallo staff medico. Parallelamente, la società ha avviato una profilassi preventiva per chi non presenta sintomi, nel tentativo di limitare ulteriori contagi all’interno dello spogliatoio.

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La situazione è stata comunicata alla Lega Serie A, ma al momento la partita resta in programma. La squadra emiliana si prepara comunque alla trasferta di Torino, anche se la disponibilità effettiva dei giocatori dipenderà dall’evoluzione clinica nelle prossime ore.

Già nei giorni precedenti, l’allenatore Fabio Grosso aveva parlato di una settimana complicata. Il lavoro sul campo è stato adattato di continuo, con sedute riorganizzate in base alle assenze e alle condizioni dei calciatori.

La pertosse è un’infezione respiratoria molto contagiosa, trasmessa facilmente in ambienti chiusi e tra persone a stretto contatto. Nelle prime fasi può sembrare un semplice raffreddore, fattore che rende più difficile individuarla subito e contenere la diffusione.