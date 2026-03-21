Omicidio Chiara Poggi, nuovi dettagli sulla dinamica e la colluttazione

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Chiara Poggi è stata aggredita e ha tentato di difendersi durante l’omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco, secondo una nuova consulenza che descrive ferite compatibili con una violenta colluttazione e più fasi dell’attacco.

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