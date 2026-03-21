Michela Moioli, incidente prima delle Olimpiadi e crisi nel 2022

Michela Moioli racconta l’incidente prima delle Olimpiadi che le fece perdere i sensi e la memoria dopo uno scontro in pista, oltre alla crisi del 2022 segnata da pressione e dubbi sul futuro nello snowboard.

Prima dei Giochi olimpici, Michela Moioli si è trovata a fare i conti con uno degli episodi più duri della sua carriera. Durante un allenamento, per evitare un’altra atleta caduta davanti a lei, ha finito per colpire un palo in pieno volto. L’impatto è stato violento e le ha fatto perdere conoscenza per alcuni secondi.

Al risveglio, il dolore era diffuso e la paura concreta: costole doloranti e memoria confusa, con il rischio di dover rinunciare al traguardo inseguito per anni. Ricoverata in ospedale, ha però deciso di non arrendersi e di tentare comunque la partecipazione alla gara olimpica.

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Alla vigilia della competizione, ha cercato di alleggerire la tensione con un momento semplice insieme alla sorella, tra una passeggiata e una canzone. Il giorno dopo si è presentata al via senza certezze sul risultato, ma con la determinazione di esserci. Da quella prova è arrivata una medaglia di bronzo, conquistata in condizioni tutt’altro che ideali.

Se l’incidente ha segnato il fisico, il 2022 è stato ancora più complicato sul piano mentale. Dopo il successo olimpico e in un periodo segnato dalle restrizioni legate al Covid, le aspettative su di lei sono cresciute in modo pesante. I risultati non sono arrivati e la pressione ha iniziato a farsi sentire.

La stagione successiva è stata quella della crisi più profonda. Moioli ha raccontato di non riconoscersi più, di non riuscire a ritrovare motivazione e nemmeno il legame con lo snowboard. L’idea di smettere ha iniziato a farsi strada, mentre i dubbi prendevano il posto delle certezze.

Ha scelto di fermarsi per un’intera stagione, restando lontana dalle gare e osservando tutto da casa. Una decisione difficile, vissuta con smarrimento, ma che le ha permesso di ripartire con un approccio diverso, concentrandosi non solo sull’atleta ma anche sulla persona.