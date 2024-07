MARCELL JACOBS GAREGGERÀ A RIETI, ULTIMO TEST PRIMA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI

Marcell Jacobs a scelto Rieti per l’ ultimo test prima dei Giochi. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro correrà per tre volte allo stadio Guidobaldi, l’impianto che sta ospitando i suoi allenamenti insieme al gruppo di coach Rana Reider, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi Rieti.

Il campione olimpico ed europeo affronterà l’oro di Tokyo dei 200 metri Andre De Grasse (Canada), l’altro canadese Jerome Blake... CONTINUA A LEGGERE