Sylvie Vartan dice addio alla musica con sei concerti a Parigi

Sylvie Vartan, icona della musica francese, ha annunciato il suo ritiro dalle scene all'età di 80 anni, con sei concerti d'addio a Parigi. Le prime tre esibizioni si terranno dall'8 al 10 novembre 2024 al Dôme de Paris - Palais des Sports, seguite da altre tre date dal 24 al 26 gennaio 2025 al Palais des Congrès.

Con una carriera che abbraccia oltre sei decenni, Vartan ha pubblicato circa cinquanta album e venduto 40 milioni di dischi. Nel 1962, il singolo "Le Loco-Motion" raggiunse il primo posto nelle classifiche francesi, consolidando la sua posizione nella scena musicale. Negli anni '60, ha ottenuto successo anche in Italia con brani come "Come un ragazzo", "Irresistibilmente" e "Una cicala canta", partecipando a programmi televisivi come "Doppia coppia" e "Canzonissima".

Durante i concerti d'addio, Vartan sarà affiancata da ospiti speciali, tra cui il figlio David Hallyday, nato dal matrimonio con il cantante Johnny Hallyday. La cantante ha dichiarato alla stampa francese: "È arrivato il momento di calmarsi, l'ultima cosa che voglio fare è trascinarmi sul palco".

I biglietti per le date di novembre sono disponibili su Ticketmaster.Per le date di gennaio, la vendita generale è iniziata il 27 marzo 2024, con una prevendita disponibile dal 26 marzo.

Questi concerti rappresentano l'ultima opportunità per i fan di assistere dal vivo a una delle figure più influenti della musica francese, celebrando una carriera ricca di successi e contributi significativi alla cultura musicale europea.