Incidente a Milano, morti due giovani nello scontro tra auto e moto

Due giovani, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23, sono morti a Milano in un incidente avvenuto all’alba per uno scontro tra moto e auto. L’impatto, avvenuto in viale Mugello, è stato molto violento e non ha lasciato scampo.

Tragedia nelle prime ore del mattino a Milano, dove uno schianto tra una moto e un’auto ha causato la morte di due ragazzi. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 in viale Mugello, in una fascia oraria con traffico ridotto ma ancora presente.

A perdere la vita sono stati una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, che viaggiavano sulla moto. L’urto è stato estremamente violento e per entrambi non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso.

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Alla guida dell’auto coinvolta c’era un uomo di 61 anni, rimasto ferito in modo lieve. È stato accompagnato in ospedale per controlli, ma le sue condizioni non risultano gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, e la polizia locale, impegnata nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Gli accertamenti sono ancora in corso e non viene esclusa alcuna ipotesi, dalle distrazioni alla guida fino a possibili manovre errate. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi della circolazione notturna, quando visibilità ridotta e stanchezza possono incidere sulla sicurezza.