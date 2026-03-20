Stefania Orlando racconta la sua nuova vita lontano dal sesso e le richieste sui piedi

Stefania Orlando racconta la sua vita privata e il distacco dal sesso, spiegando che oggi preferisce viaggiare e dedicarsi a sé stessa. La conduttrice parla anche delle richieste insolite che riceve ogni giorno online.

Stefania Orlando cambia prospettiva e parla apertamente della sua vita oggi. La conduttrice romana spiega di non sentire più il bisogno di rapporti fisici, preferendo dedicare il proprio tempo ai viaggi e alle amicizie. Per lei, l’intimità ha senso solo quando è legata ai sentimenti.

Ospite di un podcast, la showgirl ripercorre anche gli inizi della sua carriera. Prima della televisione lavorava come agente immobiliare a Roma. La svolta arrivò quando vendette una casa a un dirigente Fininvest, che le propose un provino con Corrado. Da lì partì il suo percorso sul piccolo schermo.

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Nel corso dell’intervista affronta senza filtri il tema della sessualità. Racconta di aver perso interesse per il sesso occasionale, definendolo ormai simile a una semplice attività fisica. Oggi preferisce concentrarsi su sé stessa e sull’equilibrio personale, anche attraverso l’autoerotismo.

Non manca uno sguardo sui rapporti con gli uomini. Rispetto al passato, nota un cambiamento: sono soprattutto i più giovani a contattarla. Tuttavia rifiuta etichette come “toy boy”, perché non vede le relazioni come un gioco o un oggetto.

Tra gli episodi raccontati, anche alcune esperienze del passato, come un ménage con un’altra donna, vissuto però senza seguito. Più netta la posizione su altre situazioni, che non le interessano.

Infine, emerge il lato curioso legato ai social. Orlando rivela di ricevere quotidianamente richieste di foto dei piedi o di scarpe usate. Un fenomeno che la sorprende, tanto da dire che oggi i piedi attirano più attenzione di una scollatura.