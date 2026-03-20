Marathon apre il Crio-archivio e lancia la modalità classificata

La community di Marathon ha sbloccato il Crio-archivio dopo un ARG risolto collettivamente. L’area endgame apre oggi alle 18 con accessi limitati e nuove sfide, tra combattimenti intensi e ricompense esclusive.

Dopo giorni di indizi, coordinate e terminali da decifrare, i giocatori di Marathon hanno risolto l’ARG che bloccava l’accesso alla prima zona endgame. Il risultato è lo sblocco del Crio-archivio, ambientato tra i resti della nave coloniale UESC Marathon.

L’area sarà disponibile dalle 18:00 CET e introduce un contenuto ad alta tensione, pensato per scontri PvPvE, ricerca di segreti e fughe rischiose. La mappa include sei settori distinti con capsule criogeniche, strutture sanitarie e zone di stoccaggio.

Leggi anche: PANORAMICA MODALITÀ CLASSIFICATA IN COD WARZONE 2.0

All’interno si trovano anche sette depositi di sicurezza con bottini di alto livello e armi rare. Per entrare serve un personaggio almeno al livello 25, tutte le fazioni sbloccate e un equipaggiamento dal valore minimo di 5.000 crediti.

Il progresso nel Crio-archivio attiva anche le sfide del Codice, che permettono di ottenere ricompense dedicate come skin per i sei telai e il titolo Maestria suprema, oltre ad altri contenuti cosmetici.

Nel fine settimana debutta anche la modalità classificata, attiva da sabato alle 18:00 CET. Qui i giocatori competono per scalare la classifica e misurare le proprie capacità di sopravvivenza su Tau Ceti IV.

La modalità prevede due tipi di matchmaking, a rischio ridotto o elevato, con requisiti diversi per l’equipaggiamento e gli olotag. Questi ultimi sono centrali per avanzare: definiscono gli obiettivi di punteggio, sbloccano premi e possono essere recuperati o acquistati durante le partite.

Le partite introducono nuove meccaniche come frammenti di tag, limiti di punteggio e sistemi di squadra. Le ricompense della stagione 1 includono skin per armi, titoli e uno stile per il telaio distruttivo, assegnati in base al grado più alto raggiunto.