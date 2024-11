Funko Fusion lancia la modalità Co-op Online e il DLC Invincible

I fan potranno acquistare il nuovo contenuto scaricabile Invincible Pack contenente Atom Eve, Rex Splode e la tuta blu di Invincible.

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. (Nasdaq: FNKO) e Universal Products & Experiences, annunciano oggi l’uscita della modalità co-op online per Funko Fusion, disponibile da oggi per PC via STEAM e a partire dalla prossima settimana per PlayStation 5 and Xbox Series X|S. La nuova modalità consentirà la formazione di una squadra da 1 a 4 giocatori, la modalità cooperativa online al lancio includerà tre dei sette mondi principali di Funko Fusion:

Jurassic World

Hot Fuzz

Battlestar Galactica

In concomitanza con l’uscita di questo importante aggiornamento co-op, è disponibile da oggi anche il DLC Invincible Pack con Atom Eve e Rex Splode come nuovi personaggi giocabili che possono essere utilizzati in tutti i mondi, compreso il livello Invincible Cameo. Il pacchetto include anche due varianti di outfit: “Alternate Eve”, basato sul look dell'universo alternativo di Atom Eve nella seconda stagione di Invincible, e la famosa “Blue Suit” per Invincible stesso.

Ispirato alla serie di fumetti creata da Robert Kirkman e Cory Walker, insieme al creatore Ryan Ottley, Invincible è ora una serie animata per adulti acclamata dalla critica e co-prodotta da Skybound Animation e Amazon MGM Studios. La serie di successo tornerà per la terza stagione su Prime Video il 6 febbraio 2025.

I giocatori potranno inoltre ottenere Trap Jaw come DLC gratuito per Funko Fusion a partire da oggi. Questo nuovo personaggio giocabile di Masters of the Universe è ora disponibile su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Queste novità si aggiungono ai recenti ed entusiasmanti contenuti scaricabili gratuiti che rendono disponibili nuovi personaggi giocabili e abiti bonus, tra cui Sun Wukong, il Mostro di Frankenstein, l’ Outfits Pack di Ritorno al Futuro e il Jurassic World Bonus Pack con il Dr. Ian Malcolm, oltre al primo contenuto scaricabile a pagamento di Funko Fusion, il Bob Ross Pack… I giocatori potranno aspettarsi contenuti ancora più emozionanti, tra cui il contenuto scaricabile The Office, annunciato il mese scorso al Comic-Con di New York.

Funko Fusion è disponibile da oggi anche come versione di prova per PlayStation 5, consentendo ai membri di PlayStation Plus Premium di giocare gratuitamente per due ore.

La modalità cooperativa online è disponibile ora su PC tramite Steam e arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S la prossima settimana gratuitamente e tramite aggiornamento per tutti coloro che hanno già acquistato il gioco in digitale o in edizione fisica. L'Invincible Pack è disponibile per l'acquisto da oggi.

Funko Fusion è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, con edizioni per console fisiche disponibili presso rivenditori selezionati. Funko Fusion verrà lanciato in digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4 il 6 dicembre 2024, mentre le edizioni per console fisiche arriveranno all'inizio del 2025.

