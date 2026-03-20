Chuck Norris morto a 86 anni: addio alla star di Walker Texas Ranger

Chuck Norris è morto il 19 marzo a 86 anni per cause non rese note dalla famiglia, che ha diffuso l’annuncio sui social ricordandolo come marito e padre affettuoso. L’attore viveva negli Stati Uniti ed era reduce da recenti problemi di salute.

Chuck Norris è morto il 19 marzo all’età di 86 anni. A comunicarlo è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui social, in cui si parla di una scomparsa improvvisa avvenuta mentre l’attore era circondato dai suoi cari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause.

Nel ricordo dei familiari, Norris viene descritto prima di tutto come marito, padre e nonno. «Per il mondo era un simbolo di forza, per noi il cuore della famiglia», si legge nel messaggio, che sottolinea anche il legame costruito negli anni con il pubblico.

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Nato il 10 marzo 1940 in Oklahoma, Norris aveva iniziato il suo percorso nelle arti marziali durante il servizio nell’aeronautica statunitense in Corea del Sud. Da lì la carriera nel karate, che lo portò a diventare campione mondiale e ad aprire diverse scuole.

Il passaggio al cinema arrivò negli anni Settanta. La sua immagine di uomo d’azione lo rese protagonista di film come “Delta Force” e “Una magnum per McQuade”. Il grande successo arrivò però con la serie Walker Texas Ranger, dove interpretava un ranger deciso e incorruttibile.

Nel 2017 aveva affrontato due infarti durante un evento sportivo a Las Vegas, città in cui viveva. Nonostante le difficoltà, era tornato sul set negli ultimi anni con nuovi progetti cinematografici, tra cui “Agent Recon” e la commedia “Zombie Plane”.

Oltre alla carriera tra cinema e televisione, Norris era diventato anche un fenomeno sul web grazie ai “Chuck Norris facts”, battute ironiche sulla sua forza leggendaria. Ha scritto libri e sostenuto iniziative benefiche, mantenendo nel tempo un rapporto diretto con i fan.