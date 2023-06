Addio a Silvio Berlusconi : Morto l'ex Primo Ministro italiano all'età di 86 anni

Silvio Berlusconi, l'ex Primo Ministro italiano e figura politica di spicco, è scomparso ieri mattina presso l'ospedale San Raffaele di Milano, all'età di 86 anni. La causa del decesso è stata la leucemia mielomonocitica cronica, una malattia con cui ha lottato per oltre due anni, e che ha richiesto un ulteriore ricovero venerdì scorso, appena tre settimane dopo le dimissioni. Domani si terranno i funerali di Stato, alle 15, presso il Duomo di Milano, con la presidenza dell'arcivescovo Mario Delpini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà anche lui alle esequie.

Oggi, in una riunione ad hoc a Palazzo Diotti, si definirà il piano di sicurezza per l'evento. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Renato Saccone, riunirà i vertici di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Nel pomeriggio, si effettuerà un sopralluogo nel Duomo, che potrà ospitare circa duemila persone, con la partecipazione di rappresentanti di Quirinale, Palazzo Chigi, Senato e Camera. Successivamente, si terrà un'ulteriore riunione tecnica, presieduta dal prefetto Saccone, per definire gli ultimi dettagli. Si prevede la delimitazione di piazza Duomo con controlli di accesso da parte delle forze dell'ordine, che terranno traccia delle presenze in tempo reale. Potrebbero essere installati maxischermi per permettere a coloro che non potranno entrare di seguire le esequie, che saranno trasmesse in diretta televisiva da Mediaset. Si prevede anche una corsia riservata per le autorità, anche se il percorso non è ancora stato stabilito. Tra le opzioni considerate, c'è quella di far arrivare le auto dal lato di piazza Fontana fino a piazzetta ex Reale, anche se ci sono alcune difficoltà organizzative legate al traffico. Naturalmente, ci saranno ripercussioni sulla circolazione dei mezzi di superficie, ma i percorsi saranno modificati in base alle necessità.

La camera ardente privata è stata allestita nella sua residenza storica di Arcore, a Villa San Martino, dove ieri è stata trasferita la salma dal San Raffaele. Solo i familiari più stretti avranno accesso alla camera ardente privata. Per motivi di sicurezza pubblica, è stata annullata la camera ardente pubblica che era inizialmente prevista negli studi di Mediaset a Cologno Monzese.

Altre News per: addiosilvioberlusconimortoprimoministroitaliano