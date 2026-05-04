David Beckham festeggia 51 anni con la famiglia, ma l'assenza di Brooklyn riaccende le tensioni

David Beckham festeggia 51 anni con Victoria e i figli, ma l’assenza di Brooklyn riapre una frattura familiare che dura da mesi. Il primogenito non ha fatto gli auguri e non compare nelle celebrazioni condivise sui social.

Il compleanno numero 51 di David Beckham si è trasformato in un momento dolceamaro. Accanto a lui, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper hanno celebrato la giornata con affetto e dediche pubbliche. A pesare, però, è stata l’assenza del primogenito Brooklyn, che non ha partecipato né ha condiviso messaggi per il padre.

L’ex calciatore ha raccontato la giornata con un post sui social, ringraziando chi gli è stato vicino. Ha parlato di ore trascorse tra attenzioni e affetto, sottolineando quanto si senta fortunato per l’amore ricevuto da familiari e amici. Parole semplici, accompagnate da una dichiarazione diretta di gratitudine verso Victoria e gli altri figli.

La moglie Victoria Beckham ha risposto con una dedica affettuosa, definendolo un marito e padre esemplare. Anche Romeo, Cruz e Harper hanno partecipato ai festeggiamenti online, riempiendo il profilo del padre di messaggi e commenti. Il clima, almeno in apparenza, è stato quello di una famiglia unita.

Il silenzio di Brooklyn, però, non è passato inosservato. Già nelle settimane precedenti aveva fatto discutere per non aver celebrato il compleanno della madre. La distanza tra lui e i genitori appare sempre più evidente e, secondo diverse ricostruzioni, la rottura si sarebbe aggravata nell’estate del 2025, quando il giovane avrebbe inviato una diffida legale alla famiglia.

Nonostante tutto, i Beckham non avrebbero chiuso definitivamente la porta. Fonti vicine alla famiglia raccontano di una speranza ancora viva di ricucire il rapporto con il figlio maggiore. Un desiderio che resta sullo sfondo anche durante momenti pubblici come questo compleanno.

Brooklyn Beckham, nato nel 1999, è cresciuto seguendo gli spostamenti della carriera del padre tra Europa e Stati Uniti. Dopo un breve tentativo nel calcio, ha scelto altre strade, tra moda e fotografia. Negli anni ha costruito una propria immagine nel mondo dello spettacolo, collaborando con brand e lavorando accanto a professionisti del settore creativo.