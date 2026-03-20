MotoGp, prove libere in Brasile: orari tv e programma del weekend

MotoGP riparte in Brasile con le prove libere del 20 marzo dopo la gara in Thailandia vinta da Bezzecchi. In pista i big cercano subito risposte, a partire da Marquez e Bagnaia.

La MotoGP riaccende i motori e fa tappa in Brasile per il secondo round della stagione. Oggi, venerdì 20 marzo, si apre il fine settimana con la prima sessione di prove libere, in programma alle 15.05.

Il campionato riparte dopo l’appuntamento inaugurale in Thailandia, dove Marco Bezzecchi ha portato al successo l’Aprilia. Sul podio anche Pedro Acosta con KTM e Fernandez, mentre diversi protagonisti cercano subito riscatto.

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Tra questi ci sono Marc Marquez, campione del mondo in carica ma fermato da un ritiro nella gara precedente, e Pecco Bagnaia, arrivato solo nono al traguardo. Il weekend brasiliano rappresenta per entrambi una prima occasione per cambiare passo.

Il programma prosegue sabato 21 marzo con la seconda sessione di libere alle 14.10, seguita dalle qualifiche e dalla Sprint. La gara lunga è invece prevista per domenica 22.

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport. La visione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.